Agricoltura: l'impatto economico degli OGM

15:48 - Il via libera arriva direttamente da Bruxelles: ogni Stato membro potrà decidere se coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul proprio territorio. Ora spetta al Consiglio dei ministri dell'Ambiente Ue formalizzare questa decisione, che dovrà poi essere approvata dal Parlamento europeo. Il percorso è ancora lungo, quindi. Ma non dovrebbero esserci ostacoli.

Coltivare organismi geneticamente modificati permetterebbe maggiori profitti, spiegano i sostenitori degli OGM. Eppure un “recentissimo” dossier, curato dal Dipartimento dell’Agricoltura statunitense e citato dall'Associazione per l'agricoltura biologica, rivelerebbe in realtà il contrario: il guadagno netto medio per acro (circa 0,4 ettari) dei coltivatori di mais biologico sarebbe pari a 555 dollari contro i 307 dollari dei loro colleghi transgenici. Differenze di guadagno impossibili da verificare in Italia.

Il nostro è infatti uno di quei Paesi che a differenza di altri (Stati Uniti, Brasile, Cina e India, tanto per citarne alcuni dei 27 Stati che hanno piantato colture bio-tecnologiche nel 2013) impedisce la coltivazione di prodotti OGM, proteggendo così – secondo il parere di chi vuole vietarne l’uso – un settore che vanta sempre più prodotti agroalimentari di qualità (216 nel 2013: ben 13 in più rispetto all'anno precedente) ed ha esportato merci per 33 miliardi di euro solo nel 2013 (+6% su base annua).

Dopo la Francia, l'Italia è così la seconda economia agricola europea con il 15,2% del valore totale dell'Unione europea, ha osservato il CENSIS in occasione di un'indagine condotta per la Confederazione italiana agricoltori (CIA).

Nonostante una grande produzione il nostro Paese non è del tutto autosufficiente, come puntualizzato recentemente dalla Coldiretti, contraria all'introduzione degli OGM in Italia: produciamo infatti il 70% dei prodotti alimentari che consumiamo. Siamo così 'costretti' ad importare il 40% del latte e della carne, il 50% del grano tenero destinato al pane, il 40% del grano duro destinato alla pasta, il 20% del mais e l'80% della soia.

La coltivazione di OGM, sostengono alcuni studiosi, permetterebbe alla nostra agricoltura di migliorare la resa produttiva. In Spagna, dove un terzo del mais viene coltivato con semi geneticamente migliorati, vengono prodotti 110 quintali per ettaro. Molto di più rispetto alla media francese (81,4 quintali) ed italiana (78,1 quintali). Una differenza che ci costringe a sborsare un “quasi miliardo di euro” per acquistare il mais di cui necessitiamo.

Al di là di tutto, l'agricoltura italiana ha offerto un importante contributo alla crescita occupazionale: nel II trimestre del 2014, le assunzioni sono cresciute del 5,6%. Rafforzando un settore che vanta 1,2 milioni di occupati e conta circa 1,6 milioni di imprese. Tante sono infatti le aziende attive nel comparto, secondo i più recenti dati a disposizione dell'ISTAT relativi al 2012. Nonostante le piccolissime dimensioni della stragrande maggioranza delle imprese (il 96,7% è costituito d'aziende individuali), il settore ha realizzato una produzione di 42,6 miliardi di euro con un valore aggiunto di 23,8 miliardi.

Vietare la coltura di organismi geneticamente modificati è un risultato positivo per chi invece sostiene la necessità di incoraggiare la diffusione dei prodotti biologici, favorendo un settore che ha già ottenuto brillanti risultati: l'Italia è infatti il primo Paese in Europa per esportazioni di prodotti biologici, secondo l'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB). Tanti sono gli operatori impegnati nel settore (circa 50 mila) mentre sono diversi gli ettari di terreno occupato: 1,2 milioni. Mentre il giro d'affari complessivo è superiore ai 3 miliardi di euro.