Ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso all'11,2%, in calo dello 0,2% rispetto a luglio e dello 0,4% su agosto 2016. L'Istat stima un aumento degli occupati di 36mila persone rispetto al mese precedente e di 375mila sull'anno; il tasso di occupazione sale così al 58,2%. Ad agosto è sceso anche il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, calato al 35,1% (-0,2% su luglio e -2,2% su agosto 2016). Record per il tasso di occupazione femminile, che ad agosto sale al 48,9%.

Il dato "rosa" rappresenta un nuovo massimo storico a partire dall'inizio delle serie mensili (dal 2004) e trimestrali (dal 1977). L'occupazione femminile resta comunque inferiore al 50% e minore di quella maschile (67,5%) di quasi 20 punti.



Dopo il forte calo registrato a luglio, ad agosto la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni risulta ancora in lieve decremento (-0,1%, pari a -9mila). La diminuzione è determinata dalle donne e dai 15-34enni, a fronte di un aumento tra gli uomini e tra gli over 35. Il tasso di inattività è stabile al 34,3%.



Su base annua, la crescita degli occupati interessa uomini e donne e riguarda i lavoratori dipendenti (+417mila, di cui +350mila a termine e +66mila permanenti), mentre calano gli indipendenti (-42mila). A crescere sono soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+354mila), ma crescono anche i 15-34enni (+167mila), mentre calano i 35-49enni (-147mila, "sui quali influisce in modo determinante il calo demografico di questa classe", spiega l'Istat).