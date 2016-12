Agenzia Entrate: "Basta scontrini"

"L'attuazione della completa tracciabilità comporterà l'abbandono di alcuni strumenti risultati inefficaci, come le ricevute fiscali e i misuratori". Lo ha spiegato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, durante il dibattito sulla lotta all'evasione in corso alla Camera. "Questo comporterà minori oneri per le imprese e il progressivo abbandono di controlli massivi sul territorio", ha aggiunto la Orlandi.