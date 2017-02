Aerei, primo accordo Etihad-Lufthansa: "Un trampolino di lancio" in Europa

L'intesa, ha infatti spiegato l'amministratore delegato, "costituisce il punto di partenza per una collaborazione strategica più ampia tra i nostri due vettori e dimostra l'impegno di Etihad e di Abu Dhabi nei confronti della nostra strategia di crescita europea".



"Le partnership - ha aggiunto - sono al centro della nostra strategia e rimangono per noi fondamentali, per competere con efficacia ed efficienza in un mercato globale complesso e competitivo. La collaborazione con uno tra i brand più consolidati e famosi dell'industria dell'aviazione rappresenta senza dubbio la più importante la partnership non-equity mai annunciata con una compagnia aerea".



"Accogliamo con piacere l'opportunità di collaborare con Etihad - ha sottolineato dall'altra parte l'amministratore delegato di Lufthansa Group, Carsten Spohr, in una conferenza stampa ad Abu Dhabi - e insieme potremo creare valore aggiunto per i nostri clienti e azionisti. La partnership con Etihad si inserisce perfettamente nella strategia globale di Lufthansa Group dedicata alle nostre compagnie aeree di linea e alle nostre società di servizi".



Si allarga dunque la partnership arabo-tedesca, che non si limiterà all'accordo sul code share già siglato dalle due società in passato per alcuni voli tra gli Emirati Arabi, la Germania e il Sud America e al "wet lease", contratto di noleggio di un aeromobile, che porterà Eurowings e Australian Airlines a utilizzare 38 velivoli impiegati in precedenza da Airberlin.



Con l'accordo appena siglato Lufthansa diventa il più importante fornitore di servizi catering per Etihad fuori da Abu Dhabi, assicurando la prestazione in 16 città in tutto il mondo.