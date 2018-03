Aerei, in Italia storico sorpasso delle low cost sulle compagnie tradizionali

Nel 2017, per la prima volta, le compagnie aeree low cost in Italia hanno trasportato più passeggeri di quelle tradizionali. E' quanto emerge dai dati sul traffico aereo diffusi dall'Enac. L'anno scorso i vettori "a basso costo" hanno trasportato 88,8 milioni di persone (sommando sia il traffico nazionale che internazionale), il 9,27% in più rispetto al 2016. Le compagnie tradizionali hanno invece trasportato 85,8 milioni di passeggeri (+3,28%).