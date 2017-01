Adidas acquisisce 100% Runtastic

La multinazionale tedesca Adidas ha acquisito il 100% delle azioni dell'azienda austriaca Runtastic, proprietaria della nota app per la misurazione di dati sportivi e per il fitness. Adidas ha rilevato il 50,1% di azioni dal gruppo editoriale Springer, e il resto delle azioni dai fondatori e soci diffusi, per un valore stimato dell'intera transazione pari a circa 220 milioni di euro. Lo hanno reso noto le stesse società coinvolte.