Addio Equitalia, debutta la nuova agenzia: subito meno code

Equitalia non c'è più . Scompare la società da molti indicata come il simbolo del fisco vessatorio. Al suo posto arriva la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossioni , ente pubblico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli sportelli rimangono gli stessi, anche se cambiano il logo e i moduli per ogni tipo di pratica. Da subito però arriva una novità, un nuovo meccanismo "intelligente" taglia-code. Promette di ridurre drasticamente le attese e, dopo l'estate, sarà affiancato da un'App per prenotare e accelerare le procedure allo sportello.

Pignoramenti solo in casi estremi - Migliora l'efficienza della riscossione, anche a vantaggio dei contribuenti. Ad esempio per i pignoramenti che saranno mirati, evitando di bloccare tutti i conti di chi non ha pagato ma solo quelli necessari.



Invariate le sedi degli sportelli - Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.



Nuovo portale internet con sportello virtuale - Cambia anche il portale internet, raggiungibile all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove gli utenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell'area riservata con le credenziali di accesso è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS - Se Mi Scordo, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla definizione agevolata. Stessi servizi che possono essere utilizzati attraverso la app Equiclick, disponibile su smartphone e tablet.



Novità anche sul fronte dei social - Il nuovo canale Twitter @AE_Riscossione in sostituzione di @equitalia_it che sarà chiuso, ma tutti i follower troveranno automaticamente casa nel nuovo account, mentre rimane invariato il contact center 06.0101 che fornisce consulenza e informazioni agli utenti.