Ad ottobre continuano a crescere le richieste di prestiti da parte delle famiglie

A crescere è stata tanto la domanda per i prestiti finalizzati per l'acquisto di beni e servizi – autoveicoli, articoli di arredamento, elettronica ed elettrodomestici, viaggi… –, cresciuti del 4,4%, quanto quelli personali (+9,7%) che, una volta concessi, a differenza dei prestiti finalizzati, non sono subordinati all'acquisto di un bene specifico o un servizio.



Complessivamente nei primi 10 mesi dell'anno la domanda di prestiti (finalizzati e personalizzati) è cresciuta del 7,4% su base annua. Un aumento che, osserva lo studio, permette il progressivo recupero verso i volumi precedenti alla crisi economica (-2,9% sullo stesso periodo del 2010 e -6,1% rispetto al 2009).



La crescita registrata da gennaio a ottobre è dovuta principalmente alle interrogazioni di prestiti finalizzati (+8,8%) mentre l'aumento dei prestiti personali, che solitamente presentano un importo più elevato e una durata più lunga, è stato meno consistente (+5,6% rispetto ai primi 10 mesi del 2015).



A crescere è stato anche l'importo medio – ad ottobre si è attestato a 8.355 euro (contro gli 8.004 euro dell'anno precedente) –, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni: gli italiani preferivano importi più piccoli perché presentavano maggiori possibilità di essere concessi in tempi rapidi. L'aumento dell'importo medio ha riguardato sia i prestiti finalizzati (5.322 euro, pari all'8,3% in più) e i prestiti personali (12.664 euro, +0,4%).



La crescita dei prestiti finalizzati non deve sorprendere: secondo uno studio condotto da Mister Credit, una linea di servizi di CRIF, quelli finalizzati sono i prestiti più diffusi tra gli italiani (43%) mentre i prestiti personali sono il 34,5%. Mister Credit stima che in Italia il 34% della popolazione maggiorenne ha almeno un credito rateale attivo per un rimborso pro-capite pari a 362 euro.