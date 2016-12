Ad aprile l’export extra-Ue è sceso del 2,2%

Secondo quanto rilevato dall'Istat, infatti, nel quarto mese dell'anno i flussi commerciali con i Paesi al di fuori dell'Unione hanno registrato un calo del 2% per le esportazioni e una crescita dell'1,5% per le importazioni. Se si prendono invece in considerazione il primo quadrimestre del 2015 e l'ultimo del 2014 si notano crescite per entrambi i flussi: +4,8% per le esportazioni e +4,5 per le importazioni.