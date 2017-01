Ad agosto sale la fiducia dei consumatori ma non quella delle imprese

Come anticipato ad agosto è però sceso l'indice che misura la fiducia delle imprese. In particolare si è passati dai 104,3 punti di luglio (già in calo rispetto ai 104,7 di giugno) ai 103,7 di agosto. A perdere fiducia sono state soprattutto le imprese manifatturiere, per le quali l'indice è passato da 103,5 punti a 102,5 (103,8 a giugno), e quelle dei servizi di mercato, da 109,9 a 109,7.

Sale invece l'indice di fiducia relativo alle imprese attive nel settore delle costruzioni (da 117,6 a 119,5) e a quelle del commercio al dettaglio, in crescita ormai da tre mesi: in questo caso si è passati, infatti, dai 103,9 di maggio ai 105,9 di giugno per salire ai 106,9 di luglio e, infine, ai 107,5 di agosto.