Ad agosto i prezzi scendono ancora: l'indice va giù dello 0,1% con energia e telecomunicazioni

Anche ad agosto i prezzi sono in calo. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su base mensile e una diminuzione dello 0,1% su base annua, come a luglio . La prosecuzione della fase di deflazione è dovuta in particolare al calo dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (-1,4%) e all'azzeramento della crescita di quelli dei servizi relativi ai trasporti.

Si attenua il calo tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, che resta comunque elevato (-7% dopo il -8% di luglio), mentre accelera la crescita degli alimentari non lavorati (+2,4% contro l'1,5% di un mese prima). I prezzi dei beni energetici continuano a scendere (-6,5& rispetto ad agosto 2015), anche se di meno rispetto a luglio (-7%), spiegando quindi la diminuzione dei prezzi al consumo su base annua.



Al netto di questi beni, l'inflazione è positiva e stabilmente pari a +0,6%. L'aumento mensile dell'indice generale dei prezzi al consumo è invece dovuto principalmente agli aumenti congiunturali dei prezzi dei servizi sui trasporti (+2,2%), degli alimentari non lavorati (+0,9%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4%). L'inflazione acquisita per il 2016 risulta pari a zero dopo il -0,1% a luglio.



Carrello della spesa +0,6% sull'anno - Crescono invece i prezzi del "carrello della spesa": beni alimentari, cura della casa e della persona aumentano dello 0,3% su base mensile e dello 0,6% rispetto a un anno fa, contro il +0,4% di luglio.