Acquisti online, Autorità Ue: no costi extra a pagamenti con carta

Non si possono applicare costi extra agli acquisti online con la carta di credito, come anche ai bonifici e alle operazioni in contrassegno. L'Autorità Antitrust Ue ha infatti sanzionato due compagnie aeree low cost, Norwegian Air e Blue Air, rispettivamente con 250mila e 300mila euro, per non aver rispettato la nuova norma del Codice del commercio, che vieta di far pagare l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento.