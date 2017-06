Calenda: procedure gara non si cambiano in corsa - Nella definizione della vicenda Ilva "seguiremo scrupolosamente le disposizioni di legge e le procedure di gara che, come si fa in un paese serio, non si cambiano in corsa o peggio ex post". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda dopo il possibile rilancio di una cordata (ma non tutta) di imprenditori. "All'interno di questo ambito - aggiunge Calenda - useremo tutti i margini previsti per conseguire i risultati migliori in termini occupazionali, ambientali e finanziari. Tengo comunque a ringraziare tutti i membri delle due cordate partecipanti alla gara per l'impegno e l'interesse che dimostrano verso un sito industriale tanto importante per il paese".