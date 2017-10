Acquisizione Alitalia, "Cerberus manifesta interesse a gruppo"

Lufthansa conferma l'interesse - Contemporaneamente anche Lufthansa conferma l'interesse, ma, precisa, per una "nuova Alitalia" esludendo l'ipotesi di un'acquisizione della compagnia allo stato attuale, come ribadisce il direttore finanziario del gruppo tedesco, Ulrik Svensson. "E' fuori questione" acquisire Alitalia per come è oggi, ha detto alla conference call sui risultati del terzo trimestre, aggiungendo di ritenere "molto interessante" il mercato italiano.



Cerberus pronto a investire 100-400 milioni - Cerberus, scrive ancora il Ft, sarebbe disposto a investire fra 100 e 400 milioni di euro per il controllo di Alitalia, con un piano che prevede anche il ruolo del governo, con una quota nella compagnia, e quello dei sindacati, con una sorta di "condivisione degli utili".



Cerberus si sarebbe addirittura detta disponibile ad un ingresso immediato per ottenere "un vantaggio" nella riorganizzazione anche prima di fare il suo investimento, per sfruttare gli ampi poteri che i commissari hanno per rilanciare la compagnia durante il processo di amministrazione controllata.



"Ci sono le regole e vanno rispettate", ha spiegato una fonte italiana al Financial Times, sottolineando che l'offerta di Cerberus non può essere considerata a meno che non venga cancellata l'asta già effettuata.