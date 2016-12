Accesso al credito: per aziende e famiglie interessi fino al 25%

Stando allo studio si supererebbe il 24% per gli interessi legati agli scoperti di conto corrente mentre sfiorano il 20% quelli per il credito al consumo, il 9% quelli per mutui e il 16% per gli sconti commerciali sulle fatture.



Entrando più nel dettaglio l'analisi rileva che, per quanto riguarda le imprese, quando le banche concedono anticipi e sconti commerciali alle aziende i tassi medi si aggirano – in media – tra il 4,80%, per importi superiori ai cinquemila euro, e il 9,72% (il limite di usura si attesta al 10% e al 16,15%). Per la cessione dei crediti viene invece applicato un interesse medio del 5,54% per gli importi fino a 50mila euro e del 3,75% per quelli che invece superano tale cifra (secondo il Mef, in questo caso, la soglia di usura si attesta invece al 10,92% e all'8,68%).



I tassi medi registrati sulle aperture di credito in conto corrente sono dell'11,67% per quelli fino a cinque mila euro e al 9,54% per quelli superiori a cinque mila euro (soglia d'usura al 18,58% e al 15,92%), mentre quelli sugli scoperti sono in media del 16,07% e del 14,94%, il primo dato si riferisce agli importi al di sotto dei 1.500 euro, il secondo per quelli al di sopra.



Sul leasing relativo ad autoveicoli e mezzi aeronavali lo studio evidenzia un tasso medio al 6,92% - fino a 25mila euro - e al 6,53% - oltre 25milla euro – (in questo casi la soglia di usura è fissata rispettivamente al 12,65% e al 12,16%). Al 4,47% e al 3,75% si attestano invece i tassi di interesse per i leasing immobiliari. Le percentuali variano in base al tipo di leasing: il primo tasso si riferisce ai leasing a tassi fissi, mentre il secondo per quelli a tasso variabile.



Passando invece ai tassi d'interesse applicati alle famiglie, Unimpresa indica un 12,20% (fino a cinque mila euro) e un 10,99% (oltre i cinquemila euro) per i finanziamenti concessi dietro la cessione del quinto dello stipendio e della pensione e un 12,11% (fino a cinquemila euro) e un 9,68% (oltre i cinquemila euro) per i tassi sui crediti al consumo.



Per i prestiti fino a cinquemila euro, erogati attraverso le carte di credito che permettono acquisti a rate, i tassi di interesse sui attestano invece al 16,44% (soglia d'usura al 24,44%), mentre scende al 13,57% per quelli superiori ai cinquemila euro (soglia al 20,96%). Per quanto riguarda invece i mutui ipotecari lo studio indica interessi al 3,60% per quelli a tasso fisso e del 2,93% per quelli a tasso variabile. Interessi all'11,33%, invece, per i prestiti personali, per i quali la soglia d'usura è fissata al 18,16%.