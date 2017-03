Accelera la crescita del mercato digitale italiano

In particolare dai trend riportati nell’analisi Il Digitale in Italia 2017 – i dati di mercato sono stati elaborati da NetConsulting – si può osservare come dal 2013 ad oggi il mercato digitale sia nettamente migliorato: mentre nel primo anno considerato il settore aveva registrato un calo del 4,4%, nel 2014 si è ridotto ad un -1,4%, tramutandosi in una crescita dell’1% nel 2015. Nel 2016 il valore del mercato italiano del digitale ha invece riportato un +1,8%, arrivando a toccare i 66,1 miliardi di euro. Una nuova accelerazione è prevista per l’anno in corso, per il quale le stime indicano un +2,3% a 67,7 miliardi di euro.



In termini occupazionali, le ultime rilevazioni riportano un aumento annuo a 720mila unità, arrivando a rappresentare il 3,2% del totale degli occupati in Italia. Di questi oltre il 30% - 217 mila unità contro le 209 mila dell’anno precedente – può vantare funzioni dirigenziali e tecniche ad elevata qualificazione, una quota in crescita rispetto agli anni passati (nel 2014 si attestava al 29,1%, nel 2013 al 28,7%, nel 2012 al 24,6% e nel 2011 al 23%).



Un buon risultato ha interessato poi le startup innovative che, continuando a crescere di numero, sono arrivate a toccare le 6.745 unità, riportando un aumento del 12% negli ultimi sei mesi del 2016, un +31% rispetto al 2015 e un +112% rispetto al 2014. La maggior parte di esse è attiva nel comparto dei servizi di informatica e software (con il 41%) seguite da quelle attive nel campo dei servizi di ricerca e sviluppo e delle attività professionali e tecniche (con il 27%).



Le voci del mercato digitale che nel 2016 hanno riportato l’aumento maggiore sono quella relativa ai contenuti e pubblicità digitale (+7,2%) e quella relativa ai software e alle soluzioni ICT (+4,8%). Bene anche Servizi ICT (+2,5%) e Dispositivi e sistemi (+1,4%), mentre continua ascendere il contributo dei servizi di rete TLC (-1,1%).