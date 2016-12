Accelera l’economia statunitense nel III trimestre

In particolare il dipartimento del Commercio americano indica una crescita del Pil del 3,2% nel periodo considerato (+1,6% su base annua), contro il 2,9% avanzato nel dato preliminare e il 3% previsto dagli analisti. Nel secondo trimestre del 2016 il Pil statunitense era stato interessato da un +1,4% congiunturale e da un lieve +0,8% nei primi tre mesi. Per l’intero anno le stime avanzate dalla Federal Reserve indicano un +1,8%.



Un contributo positivo alla crescita economica statunitense è stato fornito dalle esportazioni nette e dalla spesa per consumi delle famiglie americane, mentre hanno registrato un nuovo calo gli investimenti residenziali, proseguendo il trend innescato nel 2015. Salgono invece dello 0,1% gli investimenti fissi non residenziali.



Un apporto positivo alla crescita della spesa per consumi - che riporta nel periodo considerato un +2,8% contro il 2,1% indicato dalle stime preliminari (a fronte, però del +4,3% del trimestre precedente) – arriva dalla crescita delle retribuzioni e dal buon andamento del mercato del lavoro.



Gli ultimi dati, relativi a giungo 2016, sebbene non segnalino un’accelerazione nella creazione di posti di lavoro rispetto allo scorso anno, indicano comunque un nuovo calo del tasso di disoccupazione, che si porta al 4,9% contro il 5,3% registrato nello stesso periodo del 2015.