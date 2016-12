Abi: si allenta il credit crunch

Se pensiamo che, secondo Confartigianato, tra il 2011 ed oggi il credito concesso alle aziende dalle banche è diminuito di 10,6 punti percentuali, ovvero di 105,9 miliardi di euro, i dati più recenti non possono che far ben sperare in una definitiva inversione di tendenza.



Una buona notizia dunque che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a quelle imprese, soprattutto quelle di piccola o media dimensione, per cui il credito bancario è ancora l'unica fonte di finanziamento.



Ma veniamo ai dati contenuti nell'ultima analisi dell'Associazione bancaria: tra gennaio e agosto i finanziamenti alle imprese hanno riportato un incremento del 15,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ottime performance giungono anche dalle nuove erogazioni di mutui per l'acquisto di immobili e dalle nuove operazioni di credito al consumo.



Le erogazioni di mutui sono cresciute, infatti, dell'86,1% nei primi otto mesi del 2015 sul corrispondente periodo del 2014, per un ammontare di 28,920 miliardi di euro (contro i 15,543 dello stesso periodo dello scorso anno), mentre le operazioni di credito al consumo hanno segnato un +27,2%.



C'è comunque da sottolineare che delle nuove erogazioni di mutui quasi nel 30% dei casi si tratta di surroghe, ovvero quei mutui spostati da una banca all'altra per via di tassi d'interesse più bassi rispetto alla banca d'origine.