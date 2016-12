A Valencia si parla di “Smart Port”

Il 22 e il 23 aprile 2016, presso il Porto di Valencia (Muelle del Turia Avenue), si terrà il congresso internazionale Euro MedTelco Forum 2016 dedicato quest’anno al traffico marittimo e allo “Smart Port” con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni e partnership per promuovere iniziative tecnologiche avanzate in grado di essere oggetto di interesse per alcune delle “call” previste nel framework di Horizon 2020. Condividere dunque iniziative e realizzazioni capaci di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del bacino del Mediterraneo.