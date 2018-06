A.d. Fininvest Danilo Pellegrino: "Concentrazione sul core business e sviluppo internazionale"

Nonostante il calo generalizzato della pubblicità, "le nostre attività sono in utile", come certifica anche il suo primo bilancio da a.d. con 600 milioni di utili. Al Sole 24 Ore, Pellegrino nega che Fininvest farà acquisizioni: "Il perimetro della holding rimarrà questo. Ci sarà solo qualche intervento nell'area immobiliare". "La tv generalista e gratuita è il Dna di Mediaset - ricorda l'a.d. - . Nessuno nega il ruolo dei nuovi competitor, ma il successo dei Mondiali è l'ennesima conferma della validità delle scelte di Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri.



Così come gli accordi con Sky e Tim che valorizzano i loro contenuti. E allo stesso tempo si sta studiando un'alleanza paneuropea di cui Mediaset vuole essere la locomotiva trainante".



Per quanto riguarda la Mondadori, "si pensa a una ulteriore crescita" che, per motivi di antitrust, dopo l'acquisizione della Rizzoli, non può che realizzarsi all'estero. Pellegrino non si sottrae a domande sul Milan, che sta attraversando un periodo non felice. "Ho rispetto per Mister Li. Ora è nell'occhio del ciclone, e forse avrà fatto anche qualche scelta sbagliata. Ma non dimentichiamoci che ha investito 1 miliardo nel Milan: soldi veri, di cui 240 milioni - ricorda Pellegrino - solo per la prima campagna acquisti".