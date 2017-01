22:31 - Chiusura in netto ribasso per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones ha perso lo 0,84% attestandosi a 16.429,47 punti, mentre il Nasdaq lo 0,71% a 4.352,84 punti. Male anche l'indice S&P500 scivolato dello 0,97% a 1.920,21 punti. Risultati negativi arrivati sulla scia dei timori per la crisi in Ucraina e quelli per un innalzamento dei tassi di interesse da parte della Fed.