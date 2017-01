23:15 - Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,15% a 17.157,01 punti, il Nasdaq avanza dello 0,21% a 4.562,19 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,1% a 2.001,6 punti. L'andamento dei mercati ha risentito delle mosse della Fed: i tassi non sono stati toccati nonostante una timida ripresa dell'economia americana.