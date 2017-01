Wall Street chiude in positivo

23:49 - Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,52% a 16.534,53 punti, il Nasdaq avanza dello 0,72% a 4.103,54 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,5% a 1.878,2 punti. Male il titolo Twitter che affonda in Borsa dopo la trimestrale. I titoli della società che cinguetta cedono oltre il 9,6% nelle contrattazioni after hour. Il balzo dei ricavi, nel primo trimestre più che raddoppiati, non bastano.