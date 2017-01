21:56 - Chiusura in netto rialzo per Wall Street dopo una striscia negativa di cinque giornate in perdita. Scemata la preoccupazione per possibili violenze per il referendum in Crimea, il Dow Jones ha guadagnato l'1,13% a 16.247,22 punti e il Nasdaq lo 0,81% a 4.279,95 punti. Bene anche l'indice S&P500 salito dello 0,96% a 1.858,83 punti. Sul mercato valutario l'euro viene scambiato a 1,3925 dollari.