22:12 - Seduta nera per la Borsa di New York, con il Dow Jones che chiude in calo del 2,06% a 15.375,24 punti. Male anche il Nasdaq, che cede il 2,61% a 3.996,96 punti, e lo S&P 500, che lascia sul terreno il 2,3% a 1.742,2 punti.