22:33 - Chusura in rosso per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,26% restando però sopra i 17.000 punti (17.024,21). In calo anche il Nasdaq e l'indice S&P500, che calano rispettivamente dello 0,77% a 4.451,53 punti e lo 0,39% a 1.977,65 punti.