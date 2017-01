Wall Street chiude contrastata

22:38 - Chiusura contrastata per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,15% a 17.110,65 punti e il Nasdaq che guadagna lo 0,20% a 4.592,29 punti. In calo dello 0,31% l'indice S&P500 a 2001,49 punti. Sale intanto il valore di mercato di Facebook che supera i 200 miliardi di dollari. I titoli del social network archiviano la seduta in aumento dello 0,8%. Facebook diventa la ventiduesima azienda al mondo dietro Verizon e prima di Toyota.