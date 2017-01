Wall Street chiude contrastata

22:46 - Chiusura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,04% a 17.062,55 punti, il Nasdaq perde lo 0,54% a 4.416,39 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,2% a 1.973,6 punti. Male i tecnologici con Yahoo! che ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in calo del 4% a 1,08 miliardi di dollari. "Non siamo soddisfatti" afferma il ceo, Marissa Mayer. Il concorrente Google annuncia l'ingresso nel suo board dell'ex ad della Ford, Alan Mulally.