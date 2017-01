22:17 - Wall Street chiude in altalena. Il Dow Jones sale dello 0,16% a 16.743,50 punti, il Nasdaq perde lo 0,13% a 4.237,20 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,1% a 1.924,9 punti. Occhi puntati su Apple che chiude in calo. Le novità introdotte durante la conferenza degli sviluppatori non sembrano piacere ed essere ritenute una "svolta" da Wall Street, che penalizza il titolo con un -1,6%.