22:56 - Chiusura contrastata per Wall Street, con il Dow Jones che guadagna lo 0,12% a 16.715,44 punti e il Nasdaq che perde lo 0,33% a 4.130,17 punti. In terreno positivo l'indice S&P500 che, dopo aver superato per la prima volta la soglia psicologica dei 1.900 punti, ha chiuso salendo dello 0,04% a 1.897,45 punti.