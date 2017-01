22:22 - Chiusura contrastata per Wall street, con il Dow Jones che scende dello 0,13 per cento, a 16.558,87 punti, il Nasdaq che sale dello 0,31 per cento, a 4.127,45 punti, e lo S&P 500 che scende dello 0,01 per cento, a 1.883,68 punti. L'euro, al termine delle contrattazioni sui mercati americani, è scambiato a 1,3865 dollari.