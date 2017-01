22:29 - Chiusura contrastata per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,25% a 16.373,86 punti e il Nasdaq che guadagna lo 0,41% a 4.243,00 punti. L'indice S&P500 sale dello 0,6% a 1.844,85 punti. Al termine delle contrattazioni sui mercati americani l'euro viene scambiato a 1,3545 dollari. Chiusura in rialzo per il petrolio scambiato a 96,77 dollari al barile (+1,90%).