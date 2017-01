16:20 - La Borsa di New York apre in lieve rialzo, con il Dow Jones a +0,17% a 17.007 punti e il Nasdaq a +0,04% a quota 4.528. Segnali positivi arrivano dalle vendite di case, salite a luglio del 2,4% contro stime di un calo dello 0,5%. E' la quarta crescita consecutiva, dato che segnala una incoraggiante ripresa del mercato del mattone. In calo le quotazioni del petrolio, che scendono dello 0,41% a 93,04 dollari al barile.