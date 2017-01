16:27 - Avvio contrastato per gli indici della Borsa di New York, con il Dow Jones che sale dello 0,16% a 15.863 punti e il Nasdaq che perde lo 0,25% a 4.072. Perdite pesanti per i titoli di Apple, che cedono il 7,46% a 507,75 dollari dopo le vendite dell'iPhone e le stime inferiori alle attese.