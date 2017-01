16:14 - La Borsa di New York apre in negativo, con il Dow Jones che scende dello 0,06% a 16.910 punti e il Nasdaq che perde lo 0,19% a 4.519. Gli indici pagano i dati deludenti arrivati dei big del retail, Lowe's e Target, e di Hertz. Il petrolio guadagna quota e guadagna l'1,29% a 95,70 dollari al barile. In lieve ripresa anche l'oro.