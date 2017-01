15:55 - La Borsa di New York apre in ribasso a causa dei timori sui titoli di Stato portoghesi, che rischiano di riaccendere la crisi del debito in Europa. Il Dow Jones perde lo 0,76%, il Nasdaq l'1,53% e l'indice S&P500 lo 0,77%. In calo anche il prezzo del petrolio, scambiato a 101,94 dollari al barile (-0,34%).