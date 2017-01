15:46 - Apertura in rialzo per la Borsa di New York: il Dow Jones sale dello 0,17% a 16.939 punti, il Nasdaq dello 0,29% a 4.404 punti mentre lo S&P 500 dello 0,27%. In leggero calo invece il prezzo del greggio, che viene scambiato a 102,85 dollari al barile (-0,53%).