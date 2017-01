15:49 - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,51% a 15.816 punti, il Nasdaq avanza dell'1,16% a 4.098 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,4% a 1.781 punti. Facebook vola in Borsa dopo la trimestrale oltre le attese. I titoli del social network salgono del 15% al nuovo record storico di 61,77 dollari per azione.