15:55 - Apertura in territorio positivo per la Borsa di New York. Il Dow Jones sale dello 0,06% a 17.097 punti, il Nasdaq avanza dello 0,15% 4.480 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,1% a 1.989 punti. In controtendenza il prezzo del greggio: le quotazioni del petrolio perdono lo 0,12% a 103 dollari al barile.