15:43 - Apertura piatta per la Borsa di New York. Il Dow Jones sale dello 0,02% a 16.452,08 punti e il Nasdaq avanza dello 0,01% a 4.070,28 punti. L'indice S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,03% a 1.871 punti. In rialzo il petrolio: le quotazioni salgono dello 0,25% a 101,75 dollari al barile.