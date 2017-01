15:55 - Apertura in lieve calo per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones perde lo 0,10% a 16.115,58 punti mentre l'indice Nasdaq cede lo 0,16% a 4.265,95 punti. Giù anche lo S&P 500, che lascia sul terreno lo 0,2% a 1.838 punti. A scoraggiare gli investitori i dati sulle nuove abitazioni Usa, peggiori rispetto alle stime, e quelli sull'inflazione.