15:51 - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Nonostante i dati macroeconomici positivi (richieste sussidi di disoccupazione in calo e attività manifatturiera in crescita), gli investitori restano prudenti in attesa dei dati sulla fiducia dei consumatori. Il Dow Jones perde lo 0,10% a 16.593,14 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,13% a 4.095,48 punti.