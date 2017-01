15:55 - Apertura contrastata per la Borsa di New York. Il Dow Jones sale dello 0,06% a 16.994,31 punti mentre il Nasdaq perde lo 0,03% a 4.566,38 punti. L'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,04% a 1.985 punti. A condizionare Wall Street i dati diffusi dalla Fed sulla produzione industriale statunitense: in agosto si è contratta dello 0,1% mentre gli analisti scommettevano su un aumento dello 0,3%.