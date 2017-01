Visco: serve senso responsabilità

16:28 - Dopo l'Ecofin, l'Italia resta "con i suoi problemi". Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco lo ha detto al Tg2 spiegando come esce secondo lui il nostro Paese da questa due giorni di dibattito. Per far ripartire l'economia, ha aggiunto, "servono senso di responsabilità e una visione coerente. Le riforme bisogna continuare a farlo, ma non è che ognuna di queste cose da sola può risolvere il problema. Vanno prese nel loro insieme".