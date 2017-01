Visco:riforme servono per rilancio

16:06 - "La realizzazione di riforme strutturali" per "un recupero di competitività è un passaggio essenziale per il rilancio del Paese". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. "Il processo di coordinamento Ue potrebbe contribuire a definirne meglio i dettagli, ma la responsabilità ultima delle riforme resta nazionale", ha aggiunto. "Emergono rinnovati segnali di interesse per i mercati italiani, incluso quello dei titoli di Stato".