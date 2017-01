Visco: più efficienza nella P.A.

13:47 - "In Italia gli interventi più urgenti sono quelli per salvaguardare la legalità e l'efficienza nella pubblica amministrazione". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. "La politica monetaria resterà accomodante ma non è sufficiente", ha poi ricordato Visco, precisando che la maggiore sfida è "l'economia reale. Deve essere invertito il calo degli investimenti pubblici e stimolato quello per le infrastrutture".