Visco: "In Italia la ripresa stenta" Padoan: "Il debito è sostenibile"

12:12 - Nell'area dell'euro "la crescita è ancora molto debole. In Italia la ripresa stenta ad affermarsi". Lo ha ricordato il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, all'assemblea dell'Abi, l'associazione bancaria italiana. "L'inflazione europea, pari a giugno allo 0,5% - ha aggiunto Visco - resta ben al di sotto dei valori compatibili con la stabilità dei prezzi".

"Il completamento delle riforme strutturali già avviate in Italia e gli ulteriori interventi programmati, nell'ambito di un disegno coerente e chiaramente visibile, determineranno un ambiente più favorevole all'attività d'impresa, incoraggiando gli imprenditori a impegnare risorse proprie, agevolando il reperimento di capitale di rischio nazionale ed estero", ha sottolineato il governatore di Bankitalia.



"Con misure Bce effetto su Pil fino a 1% al 2016" - "Le misure straordinarie della Bce potrebbero portare a un aumento del Pil fino a 1 punto percentuale da qui al 2016", ha spiegato Visco ricordando che con "mezzo punto di rialzo sarà possibile se le banche adegueranno i tassi alla clientela e rimuoveranno le restrizioni all'offerta".



"Banche cedano prestiti deteriorati per ripresa credito" - La riduzione, attraverso cessioni a terzi, dei prestiti deteriorati delle banche è "indispensabile" per la ripresa del credito, ha ricordato il governatore all'assemblea Abi secondo cui le cessioni già effettuate o le cui trattative sono in corso consentiranno di far diminuire fino a ora i prestiti deteriorati di 5 miliardi ma hanno fatto capo per lo più a grandi intermediari. "I piccoli devono ricercare soluzioni di coordinamento fra loro".



Padoan: "Il debito è sostenibile" - "La pressione fiscale deve essere ridimensionata. Su questo non credo ci sia dubbio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan intervenendo sempre all'assemblea dell'Abi. "Una crescita più sostenuta è la via maestra per abbattere il debito pubblico" dell'Italia che ha "un grado di sostenibilità che rimane il più elevato fra i Paesi avanzati - ha aggiunto - . Non ci sono scorciatoie per la crescita, è necessaria una strategia a più piani".