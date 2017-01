06:51 - "L'area euro è in una eccessiva disinflazione, non deflazione". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, dal G20 in Australia. "La Bce potrebbe non aver bisogno di ulteriori misure di stimolo dopo che le azioni degli ultimi mesi hanno spinto al ribasso l'euro", aggiunge. "Se l'inflazione resta bassa potrebbero essere necessarie ulteriori misure".