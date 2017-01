Visco: "Bankitalia resta pubblica"

18:52 - "La Banca d'Italia era e resta un istituto di diritto pubblico" e non "è stato fatto un regalo alle banche". Lo ha affermato il governatore, Ignazio Visco, secondo cui le riserve "non appartengono" alle banche partecipanti al capitale e il patrimonio "resta invariato". Il flusso di risorse che viene trasferito da Bankitalia allo Stato ogni anno "rimarrà invariato anche per il futuro" dopo la riforma delle quote, assicura il governatore.