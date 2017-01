20:29 - Secondo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, "gli investimenti hanno bisogno di fiducia e certezza". In Italia, "c'è incertezza su una serie di questioni, incluse le riforme. Non è chiaro se queste riforme stiano progredendo. Però, complessivamente, io credo che stiano progredendo", ha detto il governatore in un'intervista all'agenzia Bloomberg.